Serie B, la classifica: lotta per il 2° posto, Ternana e Pro Vercelli in C

Terminate le gare di Serie B Clicca qui per i risultati valide per il 41esimo turno del torneo cadetto, questa la classifica: Empoli* 82; Frosinone 71; Parma 69; Palermo 68; Venezia 66; Bari 64; Cittadella 63; Perugia 60; Foggia 57; Spezia 53; Carpi 52; Salernitana 51; Cremonese 48; Cesena 47, Brescia 47, Pescara 47; Avellino 45, Ascoli 45; Novara 44; Entella 41; Pro Vercelli** 40; Ternana** 37.

*Empoli aritmeticamente promosso in Serie A

** Pro Vercelli e Ternana aritmeticamente retrocessi in Serie C.