Serie B, la classifica marcatori: Calaiò in doppia cifra

Emanuele Calaiò

© foto di Federico Gaetano

Recuperate le ultime partite non disputate della 29^ giornata della serie B, rinviate per lutto dopo la scomparsa del calciatore Davide Astori, cambia pochissimo nelle prime posizioni della classifica marcatori. Francesco Caputo, il bomber dell’Empoli, è andato in gol a Foggia, raggiungendo la quota dei 23 gol e staccando stavolta il proprio compagno di club Donnarumma che resta secondo a quota 18 reti. Entra in doppia cifra Emanuele Calaiò, il bomber palermitano del Parma che è andato in gol tre volte contro il Palermo: da 9 reti passa a quota 12. Di seguito la classifica marcatori:

23 RETI Caputo (3, Empoli).

18 RETI Donnarumma (2, Empoli).

16 RETI Montalto (2, Ternana).

15 RETI Di Carmine (2, Perugia).

13 RETI Galano (1, Bari); Mazzeo (4, Foggia); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Cerri (2, Perugia).

12 RETI Calaio’ (4, Parma); Pettinari (Pescara).

11 RETI Caracciolo (2, Brescia); Jallow (Cesena); La Mantia (1, Entella); Ciano (1, Frosinone).

10 RETI Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella).

9 RETI Torregrossa (Brescia); Kouame (Cittadella); Sprocati (Salernitana).

8 RETI Castaldo (4, Avellino); Improta (1, Bari); Iori (5, Cittadella); Bocalon (Salernitana).