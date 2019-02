© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il successo del Cosenza dà respiro alla classifica dei calabresi, che impongono uno stop pesante al Cittadella, fermo a 30 punti in classifica. Occasione non sfruttata anche per l'Hellas Verona, che rimane lontano dalle posizioni di testa e domani potrebbe essere distanziato da Brescia e Pescara, mentre il Palermo sarà impegnato lunedì sera. Passettino in avanti per Padova e Salernitana.