© foto di www.imagephotoagency.it

Classifica in continuo mutamento in Serie B, grazie alle gare giocate stasera. Bel salto in avanti del Lecce, grazie al successo sull'Hellas, avanzano anche Salernitana e Crotone, quest'ultimo autore dell'impresa di giornata, contro il Palermo. Rimane primo il Brescia, con quattro punti di vantaggio, e una gara in più, sul Benevento. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Brescia 47

Benevento 43

Palermo 42

Pescara 41

Lecce 41

Hellas Verona 39

Salernitana 34

Spezia 34

Cittadella 33

Cosenza 33

Perugia 32

Ascoli 29

Cremonese 27

Venezia 26

Foggia 23

Livorno 23

Crotone 22

Carpi 21

Padova 19