Si sono concluse le due gare di Serie B giocate oggi pomeriggio. La Cremonese ha battuto di misura la Salernitana grazie alla rete messa a segno da Ciofani al 73’ dopo un match abbastanza equilibrato. 2-2 invece al Provinciale tra Trapani e Cosenza. In gol Moscati e Pettinari per i siciliani, doppietta di Pierini per gli ospiti. La gara è terminata in 10 contro dieci per le espulsioni nel finale di Pagliarulo e Capela.