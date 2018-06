Serie B, la finale: Chiffi dirigerà Palermo-Frosinone di mercoledì

© foto di Federico Gaetano

Dal sito internet dell'AIA arriva il nome del direttore di gara che dirigerà Palermo-Frosinone, finale d'andata dei playoff di Serie A. A fischiare sul prato del 'Barbera' sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assieme a lui Galetto e Caliari come assistenti, Rossi come IV° uomo e il tandem Pezzuto-Piccinini come addizionali.