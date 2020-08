Serie B, la finale play off sarà Spezia-Frosinone: in campo 16 e 20 agosto

Sarà Spezia-Frosinone la finale dei play off di Serie B che designerà l'ultima promossa in massima serie e chiuderà la stagione calcistica in Italia. L'andata si giocherà domenica 16 allo Stirpe di Frosinone, mentre il ritorno andrà in scena giovedì 20 agosto al Picco di La Spezia. Entrambe le gare si giocheranno alle ore 21:00.