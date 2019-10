Serie B, la Juve Stabia rimonta e non è più ultima da sola: 2-1 al Trapani

© foto di Federico Gaetano

La Juve Stabia rimonta e vince a Trapani, con un gol di Forte nei minuti finali, e non è più ultima solitaria in classifica. Dopo un primo tempo chiuso avanti dai padroni di casa grazie al gol al 20° di Taugourdeau, ma con le proteste dei campani per un rigore negato e un gol annullato, la squadra di Caserta nelle ripresa continua a creare e trova il pari al 79° con uno dei più positivi in campo come Canotto, bravo a controllare e incrociare di sinistro il pallone battendo Carnesecchi. All’88° è invece il centravanti Forte ad andare a segno in scivolata regalando tre punti insperati alle Vespe.

Cosenza-Venezia 1-1 (20° Riviere; 78° rig. Montalto)

Crotone-Entella 3-1 (27°, 38° Simy, 64° Crociata; 79° G. De Luca)

Livorno-Chievo 3-4 (5°, 30° Marsura, 25° Marras; 7° Pucciarelli, 54°, 58° rig. Meggiorini, 89° Segre)

Pordenone-Empoli 2-0 (15° rig. Burrai, 40° Pobega)

Spezia-Benevento 0-1 (87° Tello)

Trapani-Juve Stabia 1-2 (20° Taugourdeau; 79° Canotto, 88° Forte)

Domani:

Cremonese-Cittadella

Salernitana-Frosinone

Ascoli-Pescara

Giocata Venerdì:

Perugia-Pisa 1-0 (33° Iemmello)