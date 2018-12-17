Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
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La Lega Serie B ha pubblicato l'elenco dei calciatori "giovani di serie" soggetti all'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva rispetto a quella resa nota nel mese di luglio.
Questi i nominativi suddivisi per squadre:
ASCOLI
ARCANGELETTI LUCA
DIPASQUO GIUSEPPE
POMPETTI MATTIA
BENEVENTO
CALABRESE ACHILLE
MIGLIOZZI CRISTIANO
TORTORA VINCENZO
BRESCIA
MAGRI MATTIA
PASINETTI MATTEO
ROSSETTI LUCA
TORTELLI KEVIN
CARPI
GUERRA EMANUELE
IACOVELLI RAFAEL ANTONIO
MANGIONE MANLIO
MAZZOLI MANUELE
PEPE NICOLO
SACCHETTI VALENTINO
TULIPANO MANUEL
CITTADELLA
Nessuno svincolo
COSENZA
ABATE MATTIA CARMINE
GIORGIO GIULIO
LOSARDO VITTORIO
PICCIRILLO VITTORIO
PIRONE FRANCESCO
RIZZUTO FILIPPO
TAVELLA PIETRO
CREMONESE
Nessuno svincolo
CROTONE
ADORISIO VINCENZO STEFANO
FIGINI RICCARDO
GARRUBBA SALVATORE MANUEL
FOGGIA
CAPUTI FLAVIANO
CARELLA PASQUALE
CHIRICALLO MARCO
CLEMENTE GIOVANNI
DELLA DALIA ANTONIO
FRISARIO RUGGIERO
LANOTTE NICCOLO
LI BERGOLIS PASQUALE
PRENCIPE GIULIANO
RIZZI FABIO
TARANTINO MATTIA
TORRACO ANTONGIULIO
ZICARI DAMIANO
HELLAS VERONA
Nessuno svincolo
LECCE
PELLEGRINO LUCA
RUCCO FABRIZIO
LIVORNO
BOGANINI LORENZO
CONTI NICOLAS
LUSITO ALESSIO
NARDI GIACOMO
SOLOMBRINO FILIPPO
PADOVA
SCHIEVANO LORENZO
SCHIEVANO MATTIA
CITTA’ DI PALERMO
BUONGARZONI GABRIEL OMAR
BUTTIGE GIUSEPPE
D AMICO CLAUDIO
GALLO MIRKO
GIAMBONA ANDREA
MARCHESE GIUSEPPE
SCALIA ALEX ROSARIO
SCHIAVO ANDREA
SETTEGRANA EMANUELE
PERUGIA
BAIOCCO ALESSANDRO
CAGGIANO ALESSIO
SANTUCCI ALESSIO
DELFINO PESCARA
DI FEDERICO ALESSANDRO
SALERNITANA
CARDILLO VINCENZO EMANUELE
CATAUDO MARIO
CRISPINI NUNZIO
D AMBROSIO GENNARO
DE MARCO CRISTIAN
FIBIANO MICHAEL
GEMELLI AURELIO
GIORDANO NICCOLO
GRIECO MATTIA
INSERRA CRISTIAN
MILONE FRANCESCO
MURANO SIMONE
NATELLA MANUEL
SPECIALE MATTIA
SPEZIA
FABRELLO PIETRO
GUZZONI GIACOMO
VENEZIA
Nessuno svincolo