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La Giovane Italia
Serie B

Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

17.12.2018 17:10 di Alessio Calfapietra   articolo letto 3331 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Serie B ha pubblicato l'elenco dei calciatori "giovani di serie" soggetti all'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva rispetto a quella resa nota nel mese di luglio.
Questi i nominativi suddivisi per squadre:

ASCOLI
ARCANGELETTI LUCA
DIPASQUO GIUSEPPE
POMPETTI MATTIA

BENEVENTO
CALABRESE ACHILLE
MIGLIOZZI CRISTIANO
TORTORA VINCENZO

BRESCIA
MAGRI MATTIA
PASINETTI MATTEO
ROSSETTI LUCA
TORTELLI KEVIN

CARPI
GUERRA EMANUELE
IACOVELLI RAFAEL ANTONIO
MANGIONE MANLIO
MAZZOLI MANUELE
PEPE NICOLO
SACCHETTI VALENTINO
TULIPANO MANUEL

CITTADELLA
Nessuno svincolo

COSENZA
ABATE MATTIA CARMINE
GIORGIO GIULIO
LOSARDO VITTORIO
PICCIRILLO VITTORIO
PIRONE FRANCESCO
RIZZUTO FILIPPO
TAVELLA PIETRO

CREMONESE
Nessuno svincolo

CROTONE
ADORISIO VINCENZO STEFANO
FIGINI RICCARDO
GARRUBBA SALVATORE MANUEL

FOGGIA
CAPUTI FLAVIANO
CARELLA PASQUALE
CHIRICALLO MARCO
CLEMENTE GIOVANNI
DELLA DALIA ANTONIO
FRISARIO RUGGIERO
LANOTTE NICCOLO
LI BERGOLIS PASQUALE
PRENCIPE GIULIANO
RIZZI FABIO
TARANTINO MATTIA
TORRACO ANTONGIULIO
ZICARI DAMIANO

HELLAS VERONA
Nessuno svincolo

LECCE
PELLEGRINO LUCA
RUCCO FABRIZIO

LIVORNO
BOGANINI LORENZO
CONTI NICOLAS
LUSITO ALESSIO
NARDI GIACOMO
SOLOMBRINO FILIPPO

PADOVA
SCHIEVANO LORENZO
SCHIEVANO MATTIA

CITTA’ DI PALERMO
BUONGARZONI GABRIEL OMAR
BUTTIGE GIUSEPPE
D AMICO CLAUDIO
GALLO MIRKO
GIAMBONA ANDREA
MARCHESE GIUSEPPE
SCALIA ALEX ROSARIO
SCHIAVO ANDREA
SETTEGRANA EMANUELE

PERUGIA
BAIOCCO ALESSANDRO
CAGGIANO ALESSIO
SANTUCCI ALESSIO

DELFINO PESCARA
DI FEDERICO ALESSANDRO

SALERNITANA
CARDILLO VINCENZO EMANUELE
CATAUDO MARIO
CRISPINI NUNZIO
D AMBROSIO GENNARO
DE MARCO CRISTIAN
FIBIANO MICHAEL
GEMELLI AURELIO
GIORDANO NICCOLO
GRIECO MATTIA
INSERRA CRISTIAN
MILONE FRANCESCO
MURANO SIMONE
NATELLA MANUEL
SPECIALE MATTIA

SPEZIA
FABRELLO PIETRO
GUZZONI GIACOMO

VENEZIA
Nessuno svincolo
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