Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
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La Lega Serie B rende noto l'elenco dei calciatori "giovani di serie" svincolati dai club a norma dell'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva rispetto a quella pubblicata lo scorso mese di luglio.
Questi i nominativi suddivisi per squadre:
ASCOLI
CARPANI ETTORE
COLETTA DANIELE
DI MARCO MARCO
FATTORI NICOLO’
GENOVESE ALESSANDRO
LOUTSIS ATHANASIUS
MASSI DANIELE
PANICHI DAVIDE
PETRICCA LUIGI
ROMANUCCI MARCO
SOSI FLAVIO
TIRABASSI NICOLO’
BENEVENTO
CASOLA GENNARO
MEO CHRISTIAN
MIRANTE GIUSEPPE
CHIEVO VERONA
NESSUNO SVINCOLO
CITTADELLA
BEQIRI GLEDI
MEMUSHI PETRO
COSENZA
CROCCO GIUSEPPE
LANZINO GIANFRANCO
PACE FRANCESCO
PELLEGRINO SIMONE
ROMANO MARIO GIUSEPPE
CREMONESE
IAVARONE THOMAS
CROTONE
BASILE FRANCESCO
CALABRESE GIACOMO B.
FILOSA GIUSEPPE
PASQUA MATTIA
PETROCCA GABRIELE
SEM DOMENICO ANDREA
TUCCI DAVIDE S.
EMPOLI
BAGNAI ELIA
CIRAVEGNA BRANDO
FROSINONE
DI MONACO NICOLO’
MARCHIZZA FILIPPO
MOLLICA FEDERICO
PECORARO MATTIA
PERLINGIERI FRANCESCO
RICCI SMITH RODRIGUEZ GABRI
SCORZONI GABRIELE
VENERUSO GIUSEPPE
JUVE STABIA
ABBRUSCATO GIUSEPPE
BARRA MICHELE PIO
BERRINO LUCA
DANIELE GIUSEPPE
DE BLASIO DOMENICO
DE SIMONE CATELLO
FERRO EOLO
GALANTE FRANCESCO
GAUDINO GIOVANNI
IZZO GENNARO
MARINO PASQUALE
MAURO GIOVANNI
OMOBONO MANUEL
PERCOPE BRUNO
PROVVISIERO GIANLUCA
SALATO SIMONE
LIVORNO
CAPPONI GREGORIO
COTZA FRANCESCO
DURANTE MATTIA
GATTI ENRICO
LENTI PIETRO
TADINI FILIPPO
PERUGIA
OUSMANE MOUNIR LY
SCARPINI GIAN MARCO
DELFINO PESCARA
D'ANGELO FEDERICO
DELL’ELCE MATTIA
DI GIOVACCHINO MATTIA
DI MEO ALESSANDRO
GIAMPIETRO MATTIA
MONTI ALESSANDRO
NAPOLEONE DIEGO
PISA
NIGI FRANCESCO
PORDENONE
ABDIJU ALEN
BALDI SIMONE
JURCZAK JAN
PESCHIUTTA NICOLO’
TURRIN RICCARDO
SALERNITANA
ALBORINO RAFFAELE
CAPALDO ALESSIO
CIOCIA BRUNO
D’AGOSTINO FABRIZIO
D'ANGELO GIANLUIGI
DE GENNARO CHRISTIAN
DE SIMONE GAETANO
ESPOSITO DOMENICO
FERLA ALESSIO
IANNONE PAOLO
MARINO ATTILIO ARMANDO
MELILLO ANTONIO
MIGLIARO PASQUALE
PASSARO DANIELE
PELLECCHIA SABINO
PIERINI FABIANO
REKIK ADEM
SCIALLA ANTONIO
SORRETTONE CHRISTIAN
TOMAIPITINCA FRANCESCO
VELELLA ANTONIO
VOLPE GIANLUCA
SPEZIA
NESSUNO SVINCOLO
TRAPANI
BADALUCCO FRANCESCO
BUSCEMI ALESSANDRO
CALTAGIRONE MANUELCAMILLO
CASTROVINCI GIUSEPPE
D’AQUILA GABRIELE
DI GREGORIO PAOLO
DI MARTINO DARIO
GIARRATANO FRANCESCO
RALLO LUCA
RICOTTA GIUSEPPE GIOSUE’
ZINGALES GIUSEPPE
VENEZIA
FOSSATI ALESSANDRO
KONE AMARA KADER
RENDIC DINO
VIRTUS ENTELLA
BACIGALUPO FRANCESCO
IEMMI ANDREA
PINTO VALERIO
PRINA CHRISTIAN.