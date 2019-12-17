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La Giovane Italia
Serie B

Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

17.12.2019 14:01 di Alessio Calfapietra   articolo letto 2496 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Serie B rende noto l'elenco dei calciatori "giovani di serie" svincolati dai club a norma dell'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva rispetto a quella pubblicata lo scorso mese di luglio.
Questi i nominativi suddivisi per squadre:

ASCOLI
CARPANI ETTORE
COLETTA DANIELE
DI MARCO MARCO
FATTORI NICOLO’
GENOVESE ALESSANDRO
LOUTSIS ATHANASIUS
MASSI DANIELE
PANICHI DAVIDE
PETRICCA LUIGI
ROMANUCCI MARCO
SOSI FLAVIO
TIRABASSI NICOLO’

BENEVENTO
CASOLA GENNARO
MEO CHRISTIAN
MIRANTE GIUSEPPE

CHIEVO VERONA
NESSUNO SVINCOLO

CITTADELLA
BEQIRI GLEDI
MEMUSHI PETRO

COSENZA
CROCCO GIUSEPPE
LANZINO GIANFRANCO
PACE FRANCESCO
PELLEGRINO SIMONE
ROMANO MARIO GIUSEPPE

CREMONESE
IAVARONE THOMAS

CROTONE
BASILE FRANCESCO
CALABRESE GIACOMO B.
FILOSA GIUSEPPE
PASQUA MATTIA
PETROCCA GABRIELE
SEM DOMENICO ANDREA
TUCCI DAVIDE S.

EMPOLI
BAGNAI ELIA
CIRAVEGNA BRANDO

FROSINONE
DI MONACO NICOLO’
MARCHIZZA FILIPPO
MOLLICA FEDERICO
PECORARO MATTIA
PERLINGIERI FRANCESCO
RICCI SMITH RODRIGUEZ GABRI
SCORZONI GABRIELE
VENERUSO GIUSEPPE

JUVE STABIA
ABBRUSCATO GIUSEPPE
BARRA MICHELE PIO
BERRINO LUCA
DANIELE GIUSEPPE
DE BLASIO DOMENICO
DE SIMONE CATELLO
FERRO EOLO
GALANTE FRANCESCO
GAUDINO GIOVANNI
IZZO GENNARO
MARINO PASQUALE
MAURO GIOVANNI
OMOBONO MANUEL
PERCOPE BRUNO
PROVVISIERO GIANLUCA
SALATO SIMONE

LIVORNO
CAPPONI GREGORIO
COTZA FRANCESCO
DURANTE MATTIA
GATTI ENRICO
LENTI PIETRO
TADINI FILIPPO

PERUGIA
OUSMANE MOUNIR LY
SCARPINI GIAN MARCO

DELFINO PESCARA
D'ANGELO FEDERICO
DELL’ELCE MATTIA
DI GIOVACCHINO MATTIA
DI MEO ALESSANDRO
GIAMPIETRO MATTIA
MONTI ALESSANDRO
NAPOLEONE DIEGO

PISA
NIGI FRANCESCO

PORDENONE
ABDIJU ALEN
BALDI SIMONE
JURCZAK JAN
PESCHIUTTA NICOLO’
TURRIN RICCARDO

SALERNITANA
ALBORINO RAFFAELE
CAPALDO ALESSIO
CIOCIA BRUNO
D’AGOSTINO FABRIZIO
D'ANGELO GIANLUIGI
DE GENNARO CHRISTIAN
DE SIMONE GAETANO
ESPOSITO DOMENICO
FERLA ALESSIO
IANNONE PAOLO
MARINO ATTILIO ARMANDO
MELILLO ANTONIO
MIGLIARO PASQUALE
PASSARO DANIELE
PELLECCHIA SABINO
PIERINI FABIANO
REKIK ADEM
SCIALLA ANTONIO
SORRETTONE CHRISTIAN
TOMAIPITINCA FRANCESCO
VELELLA ANTONIO
VOLPE GIANLUCA

SPEZIA
NESSUNO SVINCOLO

TRAPANI
BADALUCCO FRANCESCO
BUSCEMI ALESSANDRO
CALTAGIRONE MANUELCAMILLO
CASTROVINCI GIUSEPPE
D’AQUILA GABRIELE
DI GREGORIO PAOLO
DI MARTINO DARIO
GIARRATANO FRANCESCO
RALLO LUCA
RICOTTA GIUSEPPE GIOSUE’
ZINGALES GIUSEPPE

VENEZIA
FOSSATI ALESSANDRO
KONE AMARA KADER
RENDIC DINO

VIRTUS ENTELLA
BACIGALUPO FRANCESCO
IEMMI ANDREA
PINTO VALERIO
PRINA CHRISTIAN.

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