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Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

Serie B, la lista dei giovani svincolati dai clubTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 11:32Serie B
di Alessio Calfapietra

La Lega serie B ha pubblicato l'elenco dei giovani di serie posti in regime di svincolo dai club del torneo cadetto, secondo l'art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Di seguito l'elenco dei calciatori:

ASCOLI
- ACCIACCAFERRI GREGORIO
- BARBETTA LORIS
- BORRIELLO VINCENZO
- CADEI GABRIELE
- CLEMENTE FRANCESCO
- DI PANCRAZIO PIETRO
- DJWOMO ADUSA JONATHAN
- ESPOSITO ANDREA
- FOSSATI ALESSANDRO
- MARCELLINO PLACIDO
- MENNA GIANLUCA
- RIBAUDO SALVATORE
- RUFFINO ANTONIO
- TOCCI FRANCESCO
- ZIZZI MATTIA

BENEVENTO
- BAIANO GIOVANNI
- CITARELLA FRANCESCO
- CUOMO GIOSUE’
- D’AGOSTO SAMUELE
- DI BELLONIO ALESSANDRO
- DI DONATO VINCENZO
- FIORILLO LUIGI
- FRONCILLO CARMINE
- LA ROCCA LUIS DANIEL
- MARANO VINCENZO
- MONTANINO LUIGI
- PISCITELLI CARMINE
- ROBUSTELLI RAFFELE
- ROMANO SALVATORE
- RUGGIERO PASQUALE
- SAVIGNANO DAVIDE
- SEMINARA ROBY
- TARCINALE MATTIA
- ZAMPAGLIONE DOMENICO

CHIEVO VERONA
Nessuno svincolo

CITTADELLA
- BARIOL NICHOLAS
- DEL GROSSO ALBERTO
- DIALLO IBRAHIMA
- FARINON FILIPPO
- FIOR DAVIDE
- FIORESE RICCARDO
- GHION LORENZO
- GIORDANO LEONARDO
- OMOREGIE TENNYSON
- PEZZUTI ALESSANDRO
- PIZZINATO GIANMARCO
- ROSA ANGELO
- ROSA SEBASTIANO
- VAROTTO NICCOLO’
- VOLPATO MATTEO
- ZANCHETTA THOMAS
- ZANELLA GREGORIO

COSENZA
- CIMINO GABRIELE
- DE GENNARO GIOVANNI
- DI PIEDI FRANCESCO
- MONACO ANTONIO
- OLIVIERI ANTONIO
- PAGNI SIMONE
- PERFETTO SAMUELE
- PISCOPO SIMONE MARIA
- ROBERTO MICHELE
- ROTA FLAVIO
- SAPIA MARIO
- SERNIA MICHELE
- SORACI DAVIDE

CREMONESE
- ANELLI DAMIANO
- BAFFELLI JACOB
- BIGLIETTI LORENZO
- BINGO MARCO JOSE’
- CAMERINI TOMMASO
- CERRI FEDERICO
- CRIVELLA IRENO
- EMCHE SZYMON
- FIORE ALESSANDRO
- HOXHA OMAR
- INGRASSIA SIMONE
- MARKIEWICZ KAMIL
- PELLIZZARI DAVIDE ALESSANDRO
- PEROTTA NICOLAS
- QUARANTA IVO
- ROSSI LORENZO
- SOW DAOUDA
- SPINI CRISTIAN
- TICCHI MATTIA

CROTONE
- GIAMPETRUZZI ANDREA
- MANICA CRISTIAN
- MANNA LUCA
- MARCELLO GIACOMO
- STRANCIA GIANLUCA

EMPOLI
- DONATI DAVIDE
- MANFREDINI JACOPO
- SCHIMMENTI NATALE

FROSINONE
Nessuno svincolo

JUVE STABIA
- BATTAGLIA GAETANO
- CACACE MATTIA
- CAIAZZA ASABATO
- CASILLO CLAUDIO
- CELENTANO GIANANDREA
- CRIMALDI SILVIO
- D’AMBROSIO DOMENICO
- D'ANGELO ANGELO
- DEL SORBO LUDOVICO
- DELNEGRO CARMINE
- ESPOSITO DOMENICO
- ESPOSITO FRANCESCO
- ESPOSITO GENNARO
- ESPOSITO GIUSEPPE PIO
- ESPOSITO MATTIA
- ESPOSITO PIERLUCA
- FERRARO LEOPOLDO FRANCESCO
- LEBRO VINCENZO
- MARRONE ANTONIO
- MARTINO ANTONIO
- MASOTTA PAOLO
- PECORELLA LORENZO
- POLITO LUCA
- POZZANI CRISTIANO F.
- RUSSO PAOLO
- SCOPECE EMANUELE

LIVORNO
- CARCIONE NICHOLAS
- CECCARINI LORENZO
- CONTI FILIPPO
- DE IORIO LUCA
- DE QUEIROZ NOGUEIR ARTHUR
- MUSILLI FRANCESCO

PERUGIA
- ARECO LUCAS GABRIEL
- BACCHI FILIPPO
- BORTOLUSSI GIOVANNI
- CAPUTO SAMUELE
- CARDINALI CRISTIAN
- CRISPINO ALESSANDRO
- DE ARAUJO SANTOS VITOR HENRIQUE
- GIORDANO VINCENZO PIO
- METELLI EDOARDO
- NDIR MAME ASS
- POERIO CASTRESE
- POMERANI JEAN
- POMERANI JEREMIE
- ROMANO ALESSANDRO
- ROMANO RAFFAELE
- ROSSI FABIO
- SIGNATE LAYE
- SOCIEVOLE ALESSANDRO
- SODANO LUCA
- STRAMACCIONI DIEGO
- TAMAI FILIPPO
- VAGNONI MATTEO

DELFINO PESCARA
- SENGHOR YUGO

PISA
- NANNIPIERI FRANCESCO
- SOLDAI FRANCESCO

PORDENONE
- CABERLOTTO MATTEO
- MUSUMECI NICHOLAS

SALERNITANA
- ABBATE MATTEO
- ABITINO LUIGI
- AMORE DAVIDE
- BALZAMO GIUSEPPE
- BARBATO GIOVANNI
- BLANCO RODRIGUEZ MICHEL
- BOFFA STEVEN
- BOVE ALFONSO
- BUONAIUTO FRANCESCO
- CARBONE GIANPAOLO
- D’AMORE MATTEO
- DE SANTIS ALESSANDRO
- DI MAIO CIRO
- DI MASI GIORGIO
- FIORE SIMONE
- FUCCI ANTONIO
- IENTILE PAOLO
- IMPERIALE ANDREA
- MANZO ANTONIO
- MARZOCCHELLA SIMONE
- MEMOLI CIRO
- ONDA ARTURO
- PEZZO FRANCESCO
- PIZZO ALESSIO
- RAGONE DAVIDE
- RAIOLA VINCENZO
- REA VINCENZO
- ROLANDO ANTON
- SALERNO ANTONIO
- SALERNO GIOVANNI
- SELVAGGIO TOMMASO
- SIGNORIELLO CIRO
- TORTORELLA ANDREA
- TOZZI LUIGI
- VOLPE CRISTIAN

SPEZIA
Nessuno svincolo

TRAPANI
- ANGILERI GIUSEPPE JOELE
- CASTIGLIONE GIOELE
- COGLITORE MICHELE
- DI MARIA GIOVANNI
- GIAMMANCO LUCA
- GIORDANO VINCENZO
- GIRGENTI KEVIN
- MARINO GIUSEPPE EDUARD
- MARRONE MIRKO
- MICELI SALVATORE
- MILAZZO GIUSEPPE
- PACE GIOVANNI
- PRIVOLIZZI FRANCESCO
- RANDAZZO ANDREA
- SPINA LORENZO

VENEZIA
Nessuno svincolo

VIRTUS ENTELLA
- ADAMOLI EMILIANO
- COSTA ALESSANDRO
- DAMBROS DA SIVA LORENZO
- ROSSET FILIPPO
- SESTITO MARCO
- TAROZZI ENRICO
- TUFANO RICCARDO.

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