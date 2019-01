© foto di Federico Gaetano

Non si è mai sbloccata la partita dello Stadio Adriatico, che metteva di fronte alle ore 21, per il posticipo domenicale di Serie B, Pescara e Cremonese. L'incontro è rimasto inchiodato sul punteggio di 0-0 fino al triplice fischio dell'arbitro, che ha mandato così le due squadre negli spogliatoi, con le due compagini che si sono dovute accontentare di un punto per una.

