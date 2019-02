Serie B, la presentazione del 24esimo turno - Diversi incroci in testa

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Il ventiquattresimo turno di Serie B si è aperto ieri sera col big match tra Palermo e Brescia, terminato col risultato di 1-1, che lascia invariata la situazione in testa: le rondinelle occupano la prima piazza a quota 44, seguono i rosanero con 43. Quest’oggi si torna in campo con altre interessanti gare, come quella delle 15 tra Benevento e Cittadella, che si giocheranno importanti punti in chiave play-off. Gli stregoni vengono dal successo nel derby con la Salernitana che è valso il terzo posto solitario in classifica e il settimo risultato utile consecutivo per gli uomini di Bucchi. I veneti, invece, cercano riscatto dopo la sconfitta di settimana scorsa contro lo Spezia. Sempre nel pomeriggio scontro diretto in fondo alla classifica all’ “Euganeo” tra il Padova e il Foggia, mentre il Carpi ospiterà il Perugia, che con 29 punti in classifica si trova ai margini della zona play-off. Alle 18, invece, in campo Ascoli-Salernitana, coi granata desiderosi di riscattare la sconfitta contro il Benevento che affronteranno gli uomini di Vivarini, rigenerati dal turno di riposo osservato la scorsa settimana.

Nella giornata di domani il Lecce sarà impegnato tra le mura amiche contro il Livorno, mentre il Cosenza ospiterà al “San Vito” la Cremonese. Interessante anche la gara di domani sera al “Picco” tra Spezia e Verona, rispettivamente sesta e settima forza del campionato, separate da un solo punto in classifica. Chiuderà invece il quadro lunedì sera Pescara-Crotone, per una gara di capitale importanza per entrambe: gli abruzzesi vogliono scalare posizioni e portarsi a ridosso del podio, mentre i calabresi non possono permettersi altri passi falsi e necessitano dei tre punti per agganciare quanto meno la zona play-out. Riposa, invece, il Venezia.