© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

La Serie B torna in campo nell'infrasettimanale per la ventiseiesima giornata che prevederà alcuni interessanti incroci in vetta alla classifica. Ad aprire il turno ci penserà alla ore 18 il match del "Vigorito" tra il Benevento quarto e il Pescara, che precede i sanniti in classifica di una sola lunghezza. Gara che si preannuncia scoppiettante ma che potrebbe agevolare le prime due forze del campionato, Brescia e Palermo, alle prese con partite sulla carta più abbordabili. In serata le rondinelle andranno sul campo del Padova ultimo, mentre i rosanero faranno visita al Crotone alla disperata ricerca di punti salvezza. Sempre alle ore 21 altro scontro diretto nelle prime posizioni tra il Lecce sesto e il Verona quinto, la Salernitana ospiterà tra le mura amiche la Cremonese in crisi nera, mentre al "San Vito" il Cosenza affronterà un Carpi che tenta di risalire la china.

A completare il quadro le gare di domani: alle 19 andrà in scena l'interessante Venezia-Perugia e alle ore 21 chiuderà la giornata Spezia-Livorno. Osserverà un turno di riposo secondo calendario, invece, il Cittadella.