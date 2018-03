Serie B, la presentazione del 31esimo turno – La sottile linea rossa

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Una sottile linea rossa, un filo che si può spezzare da un momento all’altro. E può spezzare gli equilibri. In serie B si scende in campo per il trentunesimo turno, con diversi scontri molto interessanti. Il Frosinone deve rialzarsi, l’Empoli vuole trovare la giusta continuità. E in fondo alla classifica ci sono moltissimi scontri che possono determinare ancora di più l’andamento di questo torneo. Siamo ancora lontani dalle giornate decisive, ma tutto ancora può accadere. L'equilibrio regna sovrano, ma la sottile linea rossa potrebbe essere varcata da un momento all'altro.

Lotta al vertice – Diversi scontri interessanti al vertice della classifica del campionato cadetto. L’Empoli capolista ospita un Venezia lanciatissimo, pronto ad alzare ancora la voce. La squadra di Inzaghi sta vivendo un periodo davvero positivo. Il Frosinone, dopo l’ultima sconfitta, vuole i tre punti nel match casalingo contro la Salernitana, che arriva da un buon periodo. Ma al Benito Stirpe non sarà facile imporre il proprio gioco. Sfida non semplice per il Palermo, che va in casa del Novara: serve una vittoria per poter mantenere il passo. E in questa zona di classifica c'è con uno scontro davvero interessante: il Cittadella accoglie il Bari, in un match che potrà dire moltissimo sul futuro di entrambe le squadre.

Equilibrio play off – Nella parte medio-alta della classifica si continua a lottare, l’equilibrio è davvero precario. Perugia e Spezia, a due punti di distanza, si sfidano in uno scontro diretto che potrebbe scavare un bel solco. Il Parma deve trovare continuità, ma in casa della Virtus Entella non sarà affatto semplice strappare i tre punti. E il derby lombardo vale doppio: la Cremonese va in casa del Brescia con la voglia di continuare a sognare i play off, le rondinelle devono salvarsi. La classica partita da sei punti. Ma attenzione anche a chi arriva da dietro: il Foggia, dopo la vittoria strappata al Cesena, vuole guardare avanti.

La pericolosa linea rossa – In basso si trema. Soprattutto per quanto riguarda Ascoli e Ternana, in uno scontro diretto che potrà dare molte indicazioni sul futuro delle due squadre. Chi perde, però, sarà quasi costretto a salutare le residue speranze di salvezza. L’Avellino cerca punti preziosi per superare in classifica proprio il Pescara, mentre la Pro Vercelli vuole vincere per togliersi da quella zona, ma in casa del Carpi non sarà affatto facile. Lo lotta per rimane in serie B si fa sempre più dura.