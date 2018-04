Serie B, la presentazione della 39^ giornata - Corsa al secondo posto

Dopo la promozione in Serie A dell'Empoli, il campionato di Serie B nella 39^ giornata potrebbe regalare qualche altra certezza in più zone della classifica. In primis il gruppo delle squadre che prenderanno parte ai play-off con Cittadella e Perugia a quota 58 con sette punti di vantaggio sul Foggia nono in classifica. In fondo invece ultima chiamata per Ternana e Pro Vercelli, obbligate a vincere per sperare quanto meno nei play-out.

L'anticipo di questa sera però mette contro Palermo e Bari: i rosanero dopo l'esonero di Tedino sostituito da Stellone, sono chiamati a vincere per mettere pressione a Parma e Frosinone portandosi, almeno momentaneamente, al secondo posto. Il Bari di Grosso invece sogna il colpaccio che consentirebbe ai biancorossi di agganciare a quota 63 proprio il Palermo e, almeno per qualche ora, il Parma.

Domani invece si parte col lunch match tra Avellino e Cittadella, una sorta di ultima spiaggia per i campani che sperano di evitare i play-out. Il secondo anticipo del martedì invece metterà contro Perugia e Salernitana, in campo alle 18:00 con gli umbri che proveranno ad attestare la loro posizione nei play-off ed i campani ad un passo dalla salvezza matematica.

Tutte le altre scenderanno in campo in notturna con alcune gare da tenere d'occhio in maniera particolare: il Parma ospiterà la Ternana con l'obbligo di riscattare il ko di Vercelli. La Pro invece ospiterà il Venezia che a sua volta sogna il secondo posto dopo le tre vittorie consecutive. In chiave salvezza occhio allo scontro diretto tra Virtus Entella ed Ascoli.