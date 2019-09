Serie B, la Salernitana vince a Livorno e sale al secondo posto

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Vittoria in extremis per la Salernitana sul campo del Livorno. Padroni di casa avanti con Marsura, poi pareggio granata firmato Migliorini. Nella ripresa ancora Livorno in vantaggio con Raicevic, ma al 59’ un autogol di Di Gennaro riporta la sfida in parità. Proprio quando la gara sembrava ormai destinata al pareggio, in pieno recupero arriva il 3-2 della Salernitana con Djuric. Con questo risultato la formazione di Ventura sale al secondo posto alle spalle dell’Empoli, mentre il Livorno resta in piena zona playout.

Questi i risultati sella sesta giornata:

Pescara-Crotone 0-3 (17′ p.t. Benali (C), 11′ s.t. Benali (C), 41′ s.t. Crociata (C))

Frosinone-Cosenza 1-1 (24′ p.t. Ciano (F) rig., 5′ s.t. Carretta (C))

Juve Stabia-Cittadella 0-1 (19′ s.t. Diaw (C))

Venezia-Pisa 1-1 (32′ p.t. Lisi (P), 39′ p.t. aut. Pinato (V))

Empoli-Perugia 3-0 (10′ p.t. Frattesi (E), 13′ p.t. Mancuso (E), 42′ s.t. Mancuso (E))

Benevento-Entella 1-1 (20′ p.t. Kragl (B), 38′ s.t. Sernicola (E))

Chievo Verona-Pordenone 1-1 (10′ p.t. Strizzolo (P), 9′ s.t. Segre (C))

Spezia-Trapani 2-4 (19′ p.t. Nzola (T), 34′ p.t. Luperini (T), 39′ p.t. Ragusa (S), 41′ p.t. Pettinari (T), 15′ s.t. Pettinari (T), 29′ s.t. Bartolomei (S))

Livorno-Salernitana 2-3 (19′ p.t. Marsura (L), 46′ p.t. Migliorini (S), 12′ s.t. Raicevic (L), 14′ s.t. aut. di Di Gennaro (S), 46′ s.t. Djuric (S))

Lunedì 30 settembre

Cremonese-Ascoli ore 21:00