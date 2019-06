Serie B, la top 11 di DAZN: tre rappresentanti per Brescia e Lecce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è inevitabilmente tanto Lecce e tanto Brescia nella top 11 di Serie B comunicata da DAZN e votata dai tifosi. Per i salentini sono infatti presenti il difensore Lucioni, il centrocampista Mancosu e la punta La Mantia, mentre le Rondinelle piazzano Romagnoli in difesa, Tonali in mezzo al campo e Donnarumma davanti. A completare la formazione, schierata col 4-3-3, i veronesi Silvestri e Zaccagni, Letizia del Benevento e Benedetti del Cittadella e infine Brugman del Pescara.

Questa la formazione: Silvestri; Letizia, Lucioni, Romagnoli, Benedetti; Brugman, Tonali, Zaccagni; Mancosu; La Mantia, Donnarumma