Serie B, le decisioni del Giudice sportivo: ammende per tre club

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante

dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 10 aprile 2018, ha assunto le decisioni qui

di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

acceso nel proprio settore tre fumogeni; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera

b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

fatto esplodere nel proprio settore tre petardi; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1

lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini

preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere lo

speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel

secondo tempo dal Direttore di gara.