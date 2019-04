© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Le gare più attese sono sicuramente quelle tra Brescia e Ascoli, con le rondinelle che cercano tre punti fondamentali per salire in Serie A, e per lo stesso motivo, il Lecce, ospite del Padova: la sfida del Rigamonti verrà arbitrata da Baroni, mentre Illuzzi dirigerà la sfida di Padova. Di seguito le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie B:

Brescia-Ascoli ore 18.00

Baroni

Rossi L.-Robilotta

Iv: Pezzuto

Carpi-Cremonese

Volpi

Borzomi’-Mokhtar

Iv: Piscopo

Cosenza-Venezia

Minelli

Raspollini-Scatragli

Iv: Guccini

Crotone-Benevento

Sacchi

Pagliardini-Bercigli

Iv: Marini

Foggia-Salernitana

Ros

Formato-Rossi M.

Iv: Abbattista

Padova-Lecce

Illuzzi

Dei Giudici-Sechi

Iv: Giua

Palermo-Spezia ore 12.30

Rapuano

Pagnotta-Margani

Iv: Dionisi

Perugia-Cittadella

Ghersini

Scarpa-Luciano

Iv: Di Martino

Verona-Livorno

Aureliano

Di Gioia-Chiocchi

Iv: Pillitteri