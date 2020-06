Serie B, le formazioni di Chievo-Spezia: Galabinov dal 1°. I veneti rispondono con Djordjevic

C'è Galabinov al centro dell'attacco nello Spezia. Al fianco del bulgaro ci saranno Gyasi e Mastinu, con Maggiore a centrocampo. In difesa Salva Ferrer e Marchizza terzini con Terzi-Capradossi coppia centrale. Il Chievo risponde con Djordjevic e Ceter in avanti e Vignato alle loro spalle. A centrocampo out Giaccherini, non al meglio, con Segre e Garritano a completare il reparto con Obi. Queste le formazioni ufficiali:

ChievoVerona (4-3-1-2): Sempre; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Vignato, Ceter, Djordjevic. Allenatore: Aglietti

Spezia (4-3-3): Scuffet; Salva Ferrer,Terzi, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Mora, Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Mastinu. Allenatore: Italiano