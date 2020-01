© foto di Andrea Rosito

Il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli sceglie Daniel Ciofani come unica punta con Palombi e Piccolo alle sue spalle. A centrocampo Arini e Deli sono le mezzali con Gustafson in cabina di regia. Modulo speculare per il Pisa con il neo acquisto Vido di punta supportato da Minesso e Masucci. In difesa De Vitis al fianco di Benedetti. Queste le formazioni:

Cremonese (4-3-2-1): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Gustafson, Deli; Palombi, Piccolo; Ciofani. Allenatore Rastelli.

Pisa (4-3-2-1): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato; Minesso, Masucci; Vido. Allenatore: D’Angelo.

