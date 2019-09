Serie B, le formazioni di Cremonse-Trapani: Ciofani preferito a Ceravolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Ciofani vince il ballottaggio con Fabio Ceravolo per affiancare Palombi in avanti nella Cremonse. Centrocampo con Castagnetti in cabina di regia e i soliti Mogos e Migliore sulle corsie. In difesa Bianchetti affianca Claiton e Caracciolo. Tridente invece per il Trapani con Pettinari affiancato da Tulli e Nzola, a centrocampo c’è Luperini, mentre in difesa Jakimovski agirà da terzino sinistro. Questa le formazioni ufficiali:

Cremonese (3-5-2): Agazzi: Bianchetti, Claiton, Caracciolo; Mogos, Deli, Castagnetti, Arini, Migliore; Ciofani, Palombi. Allenatore: Rastelli

Trapani (4-3-3): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Jakimovski; Luperini, Taugourdeau, Moscati; Tulli, Pettinari, Nzola. Allenatore Baldini