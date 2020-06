Serie B, le formazioni di Empoli-Benevento: il grande ex Ciciretti dal 1° minuto

vedi letture

Amato Ciciretti, grande ex della gara, partirà dal primo minuto nelle fila dell'Empoli padrone di casa in una sfida che potrebbe regalare al Benevento la promozione matematica in Serie A. Al fianco dell'ex giallorosso ci saranno Tutino e Mancuso. In difesa coppia Maietta-Romagnoli con Fiamozzi e Antonelli esterni. Stesso modulo per i sanniti che schierano Barba al fianco di Tuia in mezzo alla difesa, mentre in avanti ci si affida a Roberto Inglese al fianco di Moncini e Sau. Queste le formazioni ufficiali:

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Ricci, Frattesi, Henderson; Tutino, Mancuso, Ciciretti. Allenatore: Marino.

Benevento (4-3-3): Montipò; Maggio, Barba, Tuia, Caldirola; Tello, Hetemaj, Schiattarella; Insigne, Moncini, Sau. Allenatore: Inzaghi