© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Frosinone, gara valida per il 15° turno di serie B. Nesta sceglie Dionisi in attacco con Novakovich. Emergenza in difesa per Caserta, a centrocampo troviamo sia Calrini che Mallamo, che fino alla vigilia sembravano essere in ballottaggio.

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Mezavilla, Fazio, Ricci; Carlini, Calò, Mallamo; Elia, Forte, Canotto.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Gori, Beghetto; Dionisi, Novakovich.