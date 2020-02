Serie B, le formazioni di Pescara-Cosenza: Asencio e Maniero dal 1°

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Formazioni quasi speculari per la sfida di questa sera di Serie B. Il Pescara scende in campo con Zappa e Del Grosso terzini e il terzetto centrale formato da Drudi, Scognamiglio e Bettella. Centrocampo a tre con Palmiero regista, mentre in avanti la coppia è quella formata da Galano e Maniero. I calabresi rispondono con il solito 3-5-2 con il neo arrivo Casasola e D’Orazio esterni e Kanoutè confermato in cabina di regia. Davanti al fianco di Riviere c’è l’altro neo acquisto Asencio. Queste le formazioni ufficiali:

Pescara (5-3-2): Fiorillo; Zappa, Drudi, Scognamiglio, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Palmiero, Melegoni; Galano, Maniero. A disposizione: Alastra, Bruno, Elizalde, Clemenza, Pavone, Mane, Crecco, Marafini, Borrelli, Kastanos, Masciangelo, Bocic. Allenatore Legrottaglie.

Cosenza (3-5-2): Perina; Capela, Monaco, Idda; Casasola, Prezioso, Kanouté, Sciaudone, D’Orazio; Asencio, Rivière. A disposizione: Saracco, Corsi, Lazaar, Broh, Pierini, Carretta, Bahlouli, Schiavi, Bittante, Baez. Allenatore Braglia.

