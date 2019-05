© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Per la 35^ giornata di Serie B scendono in campo questa sera, alle ore 21, Salernitana e Cosenza, in una sfida salvezza per quanto riguarda la formazione campana, dato che i calabresi sono già certi di mantenere la categoria. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Salernitana (3-4-1-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Lopez; Casasola, Minala, Di Tacchio, Memolla; Rosina; Djuric, Calaiò.

Cosenza (3-5-2): Saracco; Capela, Schetino, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiero, Trovato, D'Orazio; Garritano, Tutino.