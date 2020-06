Serie B, le formazioni di Salernitana-Cremonese: ci sono Giannetti e Celar dal 1°

Il tecnico della Salernitana Ventura per la sfida della 31° giornata di Serie B sceglie Giannetti come partner del bomber Djuric. a centrocampo Dziczek sostituisce Akpa Akpro al fianco di Di Tacchio e Maistro. In difesa dentro Karo e Migliorini, out Aya e Billong. Cremonese con un modulo speculare che vede Mogos e Zortea esterni di centrocampo, mentre in avanti Celar affiancherà Ciofani. A centrocampo Gustafson e Arini al posto di Gaetano e Castagnetti. Dietro difesa a tre con Bianchetti accentrato. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Dziczek, Di Tacchio, Maistro, Lopez; Djuric, Giannetti. Allenatore: Ventura

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Terranova, Bianchetti; Mogos, Arini, Gustafson, Valzania, Zortea; Ciofani, Celar. Allenatore: Bisoli