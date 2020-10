Serie B, le formazioni di Vicenza-Salernitana: Giacomelli out. Tutino-Djuric per Castori

Moduli speculari per la due squadre in campo al Menti. I padroni di casa puntano su Jallow al fianco di Marotta con Dalmonte e Vandeputte esterni di centrocampo, out il capitano Giacomelli. I campani rispondono con la coppia collaudata Djuric-Tutino. Kupisz e Lombardi saranno gli esterni di centrocampo con Gyomber al fianco di Aya in difesa. Queste le formazioni ufficiali:

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, Rigoni, Dalmonte; Jallow, Marotta. Allenatore Di Carlo

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Lombardi; Djuric, Tutino. Allenatore Castori