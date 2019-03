Serie B, le formazioni ufficiali di Ascoli-Benevento: out Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scende in campo la Serie B in questo sabato pomeriggio e tra le gare delle 15 spicca Ascoli-Benevento. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida, valida per il trentesimo turno di campionato:

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Troiano, Frattesi, Cavion; Ciciretti; Rosseti, Ardemagni

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Gyamfi, Tuia, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Viola, Crisetig, Bandinelli; Coda, Insigne