Serie B, le formazioni ufficiali di Cittadella-Padova: moduli speculari

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

C'è anche un derby in questa trentesima giornata di Serie B e in questo sabato pomeriggio dedicato, come spesso accade, alla cadetteria. Di seguito le formazioni ufficiali di Cittadella-Padova.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto

PADOVA (4-3-1-2): Minelli; Cappelletti, Ravanelli, Cherubin, Longhi; Calvano, Serena, Lollo; Clemenza; Bonazzoli, Capello