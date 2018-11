Serie B, le formazioni ufficiali di Cittadella-Venezia e Brescia-Verona

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho al...

Sampdoria, Linetty: "Siamo venuti qua per vincere"

Dall'Inghilterra: "Juve pronta ad offrire una stella per arrivare a Pogba"

Le pagelle dell'Inter - Sant'Handanovic non basta, Asamoah il peggiore

Empoli, Antonelli: "Vincere per dare una svolta, vogliamo fare bene"

Udinese, Pradé: "Velazquez ha il supporto della società, tifo per lui"

Inter, Spalletti: "Se vinci poi scateni invidia e cattiveria. In Italia è così"

Milan, non si molla Benatia: possibile prestito a gennaio

Queste le formazioni ufficiali di Cittadella-Venezia, gara valida per la Serie B in programma alle ore 15:00.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy