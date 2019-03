Serie B, le formazioni ufficiali di Foggia-Cittadella: Iemmello resta titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, sono state rese note le formazioni ufficiali di Foggia-Cittadella, gara valida per il 29° turno di Serie B: per i rossoneri padroni di casa regolarmente presente Iemmello al centro dell'attacco, ma non affiancato da Mazzeo. Grassadonia sceglie infatti Chiaretti come partner offensivo dell'ex Sassuolo, mentre nel Cittadella saranno Moncini e Finotto, con Schenetti qualche metro più indietro, a giostrare nel tridente.

FOGGIA (3-5-2): Leali; Tonucci, Billong, Ranieri; Zambelli, Gerbo, Greco, Deli, Kragl; Iemmello, Chiaretti.

Allenatore: Grassadonia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti; Siega, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto.

Allenatore: Venturato.