Serie B, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Foggia: c'è Laribi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hellas Verona e Foggia si giocano l'intera stagione negli ultimi 90 minuti di campionato, in una sfida che si preannuncia da dentro o fuori per entrambe le squadre. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida valevole per l'ultima giornata di Serie B.

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri, Almici, Dawidowicz, Empereur, Vitale, Henderson, Gustafson, Zaccagni, Matos, Di Carmine, Laribi

FOGGIA (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Gerbo, Busellato, Greco, Deli, Kragl; Galano, Iemmello.