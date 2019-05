Serie B, le formazioni ufficiali di Lecce-Spezia: torna Tachtsidis per la A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Appuntamento con la Serie A al Via del Mare, o quantomeno è questo che sperano i tifosi del Lecce, che in quest'ultima giornata di Serie B riempiranno in ogni ordine di posto lo stadio per spingere la squadra fino all'insperata promozione diretta, Palermo permettendo. Di seguito le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, La Mantia.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Maggiore, Ricci, Mora; Gyasi, Galabinov, Da Cruz.