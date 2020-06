Serie B, le formazioni ufficiali di Livorno-Cittadella: Filippini manda in campo Mazzeo dal 1'

vedi letture

Si torna in campo in serie B, oggi si giocherà gran parte della 29a giornata. Il Livorno accoglie il Cittadella, entrambe le squadre stanno lottando per i rispettivi obiettivi: mister Filippini manda in campo un 3-5-2, con Mazzeo come riferimento centrale. Ospiti con il classico 4-3-1-2, con Diaw e Rosafio a comporre la coppia d'attacco. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Livorno (3-5-2): Plizzari; Bogdan, Di Gennaro, Boben; Del Prato, Awua, Viviani, Agazzi, Seck; Mazzeo, Ferrari.

Allenatore: Antonio Filippini

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Proia, Iori, Vita; D’Urso; Diaw, Rosafio.

Allenatore: Roberto Venturato