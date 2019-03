Serie B, le formazioni ufficiali di Padova-Perugia: Cocco sfida Sadiq

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, sono state rese note le formazioni ufficiali di Padova-Perugia, gara valida per il 29° turno di Serie B: diversi cambi rispetto alle attese, tutti in attacco. C'è Cocco e non Mbakogu titolare nel Padova al fianco di Bonazzoli, con Baraye che parte qualche metro più indietro, mentre Sadiq viene preferito a Vido nell'attacco del Perugia.

PADOVA (4-4-1-1): Minelli; Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Longhi; Cappelletti, Calvano, Lollo, Baraye; Bonazzoli; Cocco.

Allenatore: Bisoli.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Han, Sadiq.

Allenatore: Nesta.