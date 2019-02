© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana, molto rinforzata dal mercato invernale, va a far visita ad un Padova che si affida ancora a Bonazzoli come terminale offensivo. Rimandato l'esordio di Calaiò, che non va neanche in panchina. C'è Jallow come riferimento avanzato nei campani, di seguito le formazioni ufficiale della sfida:

PADOVA (3-5-2): Minelli; Andelkovic, Cherubin, Trevisan; Morganella, Lollo, Calvano, Broh, Longhi; Mbakogu, Bonazzoli.

Allenatore: Bisoli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Micai, Gigliotti, Migliorini, Perticone; Pucino, Di Tacchio, Minala, Casasola; D. Anderson, A. Anderson; Jallow.

Allenatore: Gregucci.