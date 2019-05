Serie B, le formazioni ufficiali di Pescara-Salernitana: granata all'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima giornata di Serie B, ci sono ancora dei verdetti da conoscere. In campo anche Pescara-Salernitana, in una sfida che per i campani vale la permanenza in B. Di seguito le formazioni ufficiali:

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Scognamiglio, Pinto, Bettella; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras, Sottil, Mancuso

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Casasola, Migliorini, Mantovani, Lopez; Odjer, Di Tacchio; D. Anderson, Andrè Anderson, Jallow; Djuric