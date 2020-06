Serie B, le formazioni ufficiali di Salernitana-Pisa: sfida playoff, Cerci in campo dal 1'

Sfida playoff tra Salernitana e Pisa, entrambe le squadre vogliono provare a rimanere in corsa per la promozione. Ventura schiera il 3-4-3, con Cerci sulla corsia destra. D'Angelo manda in campo Marconi e Masucci in attacco. Ecco le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-4-3): Vannucchi, Aya, Billong, Jaroszynski, Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Lopez, Cerci, Djuric, Kiyine.

Allenatore: Gian Piero Ventura

Pisa (3-5-2): Gori; Caracciolo, Varnier, Pisano; Birindelli, Gucher, De Vitis, Siega, Lisi; Marconi, Masucci. Allenatore: Luca D'Angelo