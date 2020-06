Serie B, le gare delle sostituzioni: alla ripresa subito sfruttati i 5 cambi

Due gare di Serie B già andate in archivio, due gare di Serie B che hanno visto... 20 sostituzioni.

In tanti, in Cadetteria, hanno storto il naso circa la possibilità - già applicata in Serie C dalla scorsa stagione - di utilizzare 5 cambi a squadra in ogni match, ma le due partite giocate, Ascoli-Cremonese (recupero della 25^ giornata) e Spezia-Empoli, che ha aperto il 29^ turno, quello della ripresa, hanno dato un chiaro indizio: le 5 sostituzioni, dopo più di 100 giorni di stop, sono necessarie per preservare la rosa.

Le quattro squadre scese in campo, infatti, hanno sfruttato tutti i cambi a disposizione, con lo Spezia che ne ha pure giovato, perché Ragusa, fresco di ingresso intorno alla metà della ripresa, ha consegnato ai bianconeri i tre punti che li hanno fatti al momento balzare al terzo posto in classifica.