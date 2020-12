Serie B, le probabili formazioni di Cosenza-Venezia

vedi letture

Terzultimo impegno nell'anno solare per Cosenza e Venezia che scendono in campo alle 19 di quest'oggi al San Vito-Marulla. Umori differenti per le due compagini: Venezia che affronta la trasferta calabrese dopo il pareggio a reti bianche contro la Spal e la bella vittoria di otto giorni fa in rimonta contro la Reggina. Sesto posto per gli uomini di Zanetti che sono assolutamente dentro la zona playoff. Altalenante il Cosenza che ha vinto ad Ascoli nell'infrasettimanale della settimana scorsa ma ha perso a Cremona sabato. Arbitra il sig. Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA IL COSENZA- Pesa l'assenza di Schiavi per mister Occhiuzzi che recupera Carretta. Confermato il 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Falcone, in difesa Tiritiello, Idda e Legittimo; in mediana dovrebbero giocare Sciaudone e Petrucci anche se scalpitano Bruccini e Kone; sulle fasce Bittante e Vera; mentre davanti il tandem Baez Bahlouli. E' bagarre nel ruolo di trequartista dove si giocano una maglia Carretta e Gliozzi. Per i calabresi la vittoria in casa manca dal 31 luglio, un 3-1 contro la Juve Stabia. Gli unici due exploit da tre punti questa stagione solamente fuori casa (Ascoli e Frosinone).

COME ARRIVA IL VENEZIA- Out Cremonesi, Marino e Serna. Davanti a Lezzerini agiranno Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Molinaro. In mezzo centrocampo a tre con Crnigoj, Taugourdeau e l'ex della partita Fiordilino. Davanti il tridente confermatissimo con Aramu, Forte e Di Mariano. Con una vittoria il Venezia potrebbe andare al terzo posto, altri risultati permettendo. Solo una sconfitta per i veneti lontani dal Penzo, 1-2 contro la Reggiana.