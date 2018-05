Serie B, le squadre che parteciperanno ai playoff: fuori il Foggia

Con l'Empoli già aritmeticamente promosso in Serie A, continua la sfida tra Frosinone e Parma per il secondo posto nel campionato di Serie B. A un turno dalla fine del campionato, i ciociari hanno 71 punti in graduatoria, due in più dei ducali. Il Palermo, invece, avrebbe bisogno di un miracolo per conquistare la seconda posizione: servirebbe il successo rosanero nell'ultima giornata, con un ko del Frosinone e un pari o sconfitta del Parma. Intanto è quasi definita la griglia dei playoff, in quanto parteciperanno la terza in classifica (dunque Frosinone o Parma), Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia. Nulla da fare per il Foggia, a 57 punti, anche se il Perugia è a quota 60: in caso di arrivo a pari punti, gli umbri hanno fatto meglio negli scontri diretti.