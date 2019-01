© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lecce chiude avanti di due reti il primo tempo in casa della Salernitana. Anche grazie al neo acquisto Tachtsidis che prende per mano la squadra e sforna due assist: al quarto per Mancosu che calcia da 25 metri battendo un non impeccabile Micai; al 20° invece il greco imbecca Palombo che batte il portiere avversario in uscita con un tocco di punta. La Salernitana al 39° deve fare a meno di Akpa Akpro per un problema muscolare, al suo posto entra Minala.

Salernitana-Lecce 0-2 (4° Mancosu; 20° Palombi)