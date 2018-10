Serie B, Lecce avanti al 45° sull'Hellas: in gol La Mantia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce chiude in vantaggio il primo tempo della sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie a una rete allo scader di La Mantia bravo a sfruttare un assist di Mancosu dalla sinistra per battere da due passi Silvestri. Fino ad allora gara equilibrata con un paio di occasioni per parte – Laribi e Tabanelli i più pericolosi – e l'infortunio di Matos (sostituito da Cissé) attorno al quarantesimo