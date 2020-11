Serie B, Lecce-Pescara: Mancosu torna titolare. Oddo ritrova Ceter

Il programma della sesta giornata del campionato di Serie B si completerà stasera (ore 21.00) con il posticipo Lecce-Pescara. Al Via del Mare si sfidano due squadre in crisi: i salentini non vincono da tre partite, nelle quali hanno raccolto una sconfitta e due pareggi. Gli abruzzesi, ultimi in classifica con un solo punto, devono ancora ottenere la loro prima vittoria. Nei 33 precedenti in Salento 20 successi dei padroni di casa, 2-0 nell’ultimo risalente alla stagione 2018/19, 8 pareggi e 5 affermazioni degli ospiti. Il match sarà diretto da Daniel Amabile, che sarà coadiuvato dagli assistenti Caliari e Grossi.

COME ARRIVA IL LECCE – Giallorossi in cerca di riscatto dopo una partenza deludente. Il Covid continua a non dare tregua con cinque nuove positività, tre calciatori e due componenti dello staff, emerse nell’ultimo test molecolare. Un paio di dubbi per Corini (fermato dal giudice sportivo, in panchina siederà il vice Lanna) deve fare i conti con una lunga lista di assenti: out lo squalificato Rossettini e gli indisponibili Listowski, Dermaku, Falco, Rodriguez, Monterisi, Felici, Gallo e Bjorkengren. Non convocato Borbei. Il tecnico bresciano si affiderà ancora al 4-3-1-2: Mancosu si riprende una maglia da titolare sulla trequarti, a ridosso di Coda e Pettinari.

COME ARRIVA IL PESCARA – Un pareggio all’esordio contro il Chievo, seguito da quattro sconfitte consecutive con appena 2 reti segnate (peggior attacco del torneo) e ben 11 al passivo. Inizio da incubo per i biancazzurri, con il tecnico Oddo a rischio esonero in caso di ulteriore risultato negativo. Dalla lista dei convocati spiccano le cinque esclusioni eccellenti di Galano, Valdifiori, Bocic, Capone e Riccardi. Il tecnico recupera Bellanova e Ceter, reduci dal Covid. Il centravanti colombiano sarà al centro dell’attacco, supportato da Maistro. Asencio non al meglio partirà dalla panchina.