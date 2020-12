Serie B, Lecce-Pisa: Mancosu alle spalle di Coda e Stepinski

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie B è già tornata in campo ieri sera con i due anticipi Virtus Entella-Pordenone e Frosinone-Salernitana. Oggi le altre otto gare che completeranno il programma della dodicesima giornata. Alle 14 il Lecce, quinto in classifica con 21 punti, riceve la visita del Pisa, undicesimo a quota 14. Via del Mare stregato per i toscani che nei diciotto precedenti in terra pugliese non sono mai riusciti a vincere: sette pareggi e undici sconfitte. Direzione arbitrale affidata a Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Di Monte.

COME ARRIVA IL LECCE – Giallorossi in serie positiva da nove giornate ma senza successi da tre (pareggi con Venezia, Frosinone e Salernitana). Il vice allenatore Lanna, in panchina al posto di Corini positivo al Covid-19, dovrà fare a meno di Dermaku infortunato. Recuperano Falco e Meccariello che farà coppia con Lucioni al centro della difesa mentre il trequartista potrebbe essere impiegato a gara in corso. Pochi dubbi a in mezzo al campo con Tachtsidis regista, Paganini e Henderson. Così come in attacco dove agiranno il capocannoniere Coda e Stepinski, supportati dalla qualità di Mancosu.

COME ARRIVA IL PISA 7 punti nelle ultime 3 partite per i nerazzurri che tornano a giocare in trasferta dopo il doppio successo interno su Ascoli e Pordenone ed il pareggio senza reti con il Pescara. Gucher e compagni sfidano la squadra più prolifica del torneo (27 gol segnati) forti di una ritrovata solidità difensiva (Perilli imbattuto da 219’). Rispetto a martedì fuori Mazzitelli, squalificato. Confermato il 4-3-1-2, con Benedetti al fianco di Caracciolo. Possibile turno di riposo per Lisi. In mediana si dovrebbe rivedere De Vitis dal 1' con Vido ancora sulla trequarti. Marconi, Palombi, Sibilli e Masucci si contendono le altre due maglie.