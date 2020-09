Serie B, Lecce-Pordenone - Il ritorno dei Lupi e le ambizioni dei Ramarri

vedi letture

Nella 1ª giornata della Serie BKT 2020/2021 il Lecce del tecnico Eugenio Corini affronta il Pordenone del tecnico Attilio Tesser presso lo Stadio "Ettore Giardiniero-via del Mare".

COME ARRIVA IL LECCE - I giallorossi, retrocessi dalla Serie A a seguito del 18° e terzultimo posto (35 punti) maturato nella passata stagione, hanno iniziato la preparazione precampionato nella giornata di martedì 25 agosto mentre ha disputato l'unica amichevole preseason - test in famiglia a parte - sabato 12 settembre contro il Monopoli, militante in Serie C (US Lecce vs SS Monopoli 1966 2-2).

Corini, in vista del debutto in campionato, dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1 con il brasiliano Gabriel in porta. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta dall'italo-ghanese Adjapong (arrivato in prestito, due giorni fa, dal Sassuolo), Lucioni, Meccariello e Calderoni. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno lo sloveno Majer, Petriccione e lo scozzese Henderson (arrivato in prestito, lo scorso 11 settembre, dall'Hellas Verona). Davanti, alle spalle dell'unico centravanti Coda (acquistato dal Benevento il 26 agosto), vestiranno i panni dei trequartisti il polacco Listkowski (arrivato a titolo temporaneo, lo scorso 26 agosto, dal Pogon Szczecin) e Mancosu.

COME ARRIVA IL PORDENONE - I neroverdi, che hanno chiuso lo scorso campionato di Serie B al 4° posto con 58 punti prima di essere eliminati alle semifinali dei play-off contro il Frosinone (Frosinone Calcio vs Pordenone Calcio 1-0, 9 agosto 2020, e Pordenone Calcio vs Frosinone Calcio 0-0, 12 agosto 2020), hanno svolto il ritiro precampionato, dal 2 al 13 settembre, a Tarvisio in provincia di Udine prima di affrontare in amichevole prima i pari categoria del Venezia (Pordenone Calcio vs Venezia FC 2-2, 16 settembre 2020) e poi il Ravenna, militante in Serie C (Pordenone Calcio vs Ravenna FC 0-1, 17 settembre 2020).

Tesser, che ha prolungato il suo contratto con i Ramarri fino a giugno 2022, sembra orientato verso un 4-3-1-2 con Bindi tra i pali. Difesa, da destra a sinistra, formata da Vogliacco, Camporese, Bassoli e Falasco (arrivato a titolo definitivo dal Perugia lo scorso 9 settembre). A centrocampo, sempre da destra a sinistra, agiranno Magnino (prelevato dalla FeralpiSalò il 1° settembre), Calò (arrivato in prestito dal Genoa lo scorso 16 settembre) e Rossetti (acquistato dal Torino il 1° settembre). In attacco, alle spalle del tandem composto dall'italo-senegalese Diaw (preso a titolo definitivo dal Cittadella l'11 settembre) e Ciurria, agirà Mallamo (arrivato a titolo temporaneo dall'Atalanta il 4 settembre) nei panni del trequartista incursore.