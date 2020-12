Serie B, Lecce-Vicenza: i giallorossi vogliono tornare a correre

Tre punti per dare uno slancio alla propria stagione. Lecce e Vicenza, questo pomeriggio, si daranno battaglia nel deserto Via del Mare: i giallorossi di Corini, reduci da due sconfitte consecutive in campionato, hanno l’obbligo di ripartire per non perdere ulteriore terreno dalle parti alte della classifica. Di Carlo, invece, prepara ogni minimo dettaglio per poter fare il colpaccio su quello che fino alla scorsa estate era un palcoscenico da Serie A: quattro punti negli ultimi 180’ per i Lanerossi, contro Ascoli e Reggina. L’ultimo incrocio tra le due squadre risale al 2010: furono proprio i salentini a spuntarla, di misura, con gol di Angelo (a fine anno avrebbero vinto il campionato con Papadopulo in panchina).

COME ARRIVA IL LECCE - In panchina ancora una volta ci sarà Lanna (Corini positivo al Covid-19). Out Dermaku, in difesa potrebbe rivedersi dal 1’ Meccariello accanto a Lucioni, Adjapong e Calderoni. A centrocampo possibile chance per Majer con Henderson e Tachtsidis. In avanti il trio delle meraviglie composto da Mancosu, Coda e Stepinski.

COME ARRIVA IL VICENZA - “Torneremo al 4-4-2” sono state le parole di Di Carlo alla vigilia. In avanti spazio a Jallow (in pole su Marotta) con Meggiorini. A centrocampo Rigoni e Cinelli, mentre Zonta e Giacomelli sulle corsie laterali si giocano il posto con Guerra e Dalmonte. In difesa, infine, Cappelletti a destra, Padella e Bizzotto al centro e il rientrante Barlocco a sinistra.