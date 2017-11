Serie B, live dai campi - Carpi, allenamento personalizzato per quattro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie B.

ASCOLI

18.03 - Prosegue la preparazione dell'Ascoli in vista del match interno con il Foggia di domenica prossima. Si è allenato a parte Gigliotti, rimasto ieri a riposo a causa di uno stato influenzale. Terapie per Padella e Mignanelli; assenti Favilli, che domani alle 15:30 scenderà in campo all'Adriatico di Pescara per l'amichevole fra Nazionale Under 21 e Pescara Calcio e D'Urso, che, sempre domani, ma con inizio alle 18:00, affronterà con l'Under 20 i pari età della Germania per il Torneo "Otto Nazioni".

AVELLINO

BARI

18.19 - Allenamento mattutino per i biancorossi all’Antistadio “San Nicola”. La squadra ha prima lavorato in palestra e poi ha svolto una seduta tecnico-tattica. Seduta differenziata per Luca Marrone (palestra e terapie) e Salvatore D’Elia (palestra e terapie). Assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Norbert Gyömbér, Elio Capradossi e Migjen Basha. (fcbari1908.com)

BRESCIA

CARPI

19.17 - Seduta mattutina sul sintetico del Ferrari di Fiorano per i biancorossi, che hanno svolto esercitazioni sulla forza, trasformazione sul campo e partitelle nello stretto. Bittante, Concas, Jelenic e Sabbione hanno svolto un allenamento personalizzato sul campo. (carpifc.com)

CESENA

Al Centro Sportivo “Rognoni” di Villa Silvia giornata dedicata ad una doppia sessione d’allenamento. Al mattino, dopo la parte riservata alla messa in azione, i bianconeri sono stati suddivisi in due gruppi che hanno alternato un lavoro di forza in palestra insieme al Prof. Pescosolido ad esercizi tattici di squadra e movimenti per reparto sul campo con Mister Castori e il Vice Bocchini. Nel pomeriggio invece la seduta è iniziata con un riscaldamento di natura tecnica/coordinativa e proseguita con ampie esercitazioni situazionali difensive e una partita su campo ridotto terminata a reti inviolate. Sono tornati ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni sia Agliardi che Perticone mentre il solo Donkor ha svolto un allenamento personalizzato sul campo. Assenti gli azzurrini Dalmonte e Panico, quest’ultimo rientrato ieri dal ritiro dell’Under 20 ma alle prese con una faringo-tonsillite acuta. Per domani è in programma una seduta pomeridiana a Villa Silvia con inizio fissato per le ore 15:00. (cesenacalcio.it)

CITTADELLA

CREMONESE

EMPOLI

FOGGIA

FROSINONE

19.03 - Seduta di allenamento pomeridiana per il Frosinone alla Cittadella dello Sport di Ferentino. Agli ordini di mister Longo e del suo staff i giallazzurri hanno svolto dapprima un lavoro di attivazione muscolare, quindi una seduta tecnico-tattica e quindi una partitella a tutto campo contro una squadra rinforzata da diversi elementi della Primavera. Hanno proseguito le terapie Frara, Soddimo e Gori mentre Matarrese ha svolto esercitazioni atletiche e lavoro con il pallone seguito dal professor Capogna. Domani la seduta di allenamento è prevista per le ore 15:00. (frosinonecalcio.com)

NOVARA

17.30 - Si è appena conclusa la giornata dedicata al doppio allenamento: gli Azzurri hanno lavorato al ‘Piola’ in vista della trasferta di Terni, valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie B ConTe.it. Dopo una fase iniziale dedicata al riscaldamento e al risveglio muscolare, Chiosa & co. si sono cimentati in un allenamento animato da lavoro atletico e da esercitazioni sul possesso palla a tutto campo. Nel pomeriggio, di nuovo tutti in campo dalle 14,15: l’allenamento, durato 90 minuti circa, ha visto gli Azzurri lavorare sulla tecnica e sulla forza.

Andrea Mantovani, Federico Casarini e Magnus Troest hanno lavorato a parte in via precauzionale: il loro rientro in gruppo è previsto nella giornata di domani. Simone Farelli, Gennaro Armeno e Riccardo Maniero, reduci da un virus influenzale, sono rimasti a riposo. La squadra tornerà al lavoro domani alle 14,15 a Novarello. (www.novaracalcio.com)

PALERMO

PARMA

18.56 - Giornata intensa oggi per i ragazzi del Parma. In mattinata, i calciatori hanno effettuato gli esami del sangue ciclici. Successivamente, come riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha eseguito esercitazioni di core stability e forza in palestra, con trasformazioni in campo tramite cambi di direzione. Nel pomeriggio, davanti ai tifosi, l'allenamento è proseguito secondo un programma di torelli e giochi di posizione. L'allenamento si è poi concluso con un triangolare con partite su campo ridotto e con un lavoro atletico ad alta intensità. (ParmaLive.com)

PERUGIA

18.57 - Dal sito del Perugia arriva il consueto punto sugli infortunati della compagine di Roberto Breda. "Cure fisioterapiche e lavoro in palestra per Salvatore Monaco a causa di un lieve trauma contusivo alla coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate con controlli clinici quotidiani. Mattia Mustacchio ha effettuato lavoro differenziato per una infiammazione tendinea del ginocchio sinistro. Lorenzo Del Prete ha svolto una seduta di lavoro aerobico. Yanik Frick si è regolarmente allenato con il resto della squadra, cosi come Simone Emanuello che ha recuperato dalla sindrome influenzale che lo ha tenuto fermo contro l’Avellino".

PESCARA

PRO VERCELLI

SALERNITANA

18.44 - Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di domenica a Cesena. Gli uomini di Alberto Bollini hanno svolto questa mattina un lavoro in palestra mentre nel pomeriggio allo Stadio “Arechi” i granata hanno aperto la seduta con un riscaldamento atletico seguito da esercitazioni tecniche e partite a pressione. La seduta è terminata con partite a tema e una partita finale. La preparazione riprenderà domani alle ore 15:00 al campo “Volpe”. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse. (ussalernitana1919.it)

SPEZIA

17.40 - A seguito di uno scontro di gioco occorso in allenamento, si sono resi necessari esami strumentali di accertamento per Luigi Giorgi, centrocampista della Spezia, che hanno evidenziato una lesione da trauma contusivo al gemello del polpaccio destro. Il giocatore ha già cominciato il percorso terapeutico riabilitativo del caso.

TERNANA

VENEZIA

VIRTUS ENTELLA